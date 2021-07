Cronaca



"RT51 Lucca: eletto il direttivo per l'annata 2021/2022"

martedì, 6 luglio 2021, 11:16

Nella serata del 25 maggio si è svolta, in modalità telematica e nel pieno rispetto del momento difficile ancora in corso, l'assemblea elettiva del nuovo presidente e del direttivo che darà corso alla RT51 nell'anno sociale 2021/2022.

Alla luce dell'anno appena trascorso i ragazzi di Lucca hanno, con passione, progettato il nuovo anno sociale che vorrà ancor di più valorizzare le bellezze della nostra città e le eccellenze che essa conserva e contiene.

Con l'entusiasmo che solo un'associazione di giovani può dimostrare, per la prossima annata, é stato scelto Simone Amato alla Presidenza, visto l'impegno profuso nell'annata ancora in corso sia nel proprio Club sia nella Zona con il ruolo di Gestore Materiali.

Ma come tutti sanno un Club non è fatto dal solo presidente, così a fianco di Simone Amato, sono stati scelti i seguenti membri: vice presidente Daniele Cappelletti, Tesoriere Eugenio Giustiniani, corrispondente Nicola Bortolotti, segretario Filippo Giannini, gestore materiali Eduard Ramacciotti, Web Master Victor Valobonsi, past president Lorenzo Natali e Consigliere Andrea Di Giulio.

Dulcis in fundo, il contributo e la passione di tutti i soci e gli aspiranti, necessari per la buona riuscita di ogni attività e per la lunga vita di un'associazione.

Non ci resta che fare un grande in bocca al lupo a tutti per questa nuova annata che sta per iniziare, con la speranza che la Round Table 51 Lucca possa continuare a portare il nome della nostra città, con l'orgoglio e la profusione sinora dimostrati.