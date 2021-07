Cronaca



Sagrato di S. Michele invaso dalle erbacce, l'ironia di Umberto Sereni: "La città sta diventando sempre più... green"

martedì, 6 luglio 2021, 08:59

di aldo grandi

Fa male al cuore vedere il sagrato di piazza San Michele ridotto in questo stato: erbacce ovunque, ciuffi d'erba quando non, addirittura, cespugli in essere che non lasciano scampo alla vergogna.

Abbiamo voluto immortalare queste immagini dopo la segnalazione pervenutaci dall'amico e professore Umberto Sereni il quale, seduto a prendere un caffè da Taddeucci, ci ha reso partecipi della sua amarezza. La sua ironia proverbiale è impietosa: "Chissà, magari vogliono far diventare sempre più green la città vista la moda di questi ultimi tempi...".

Città sempre più verde e sostenibile quindi? A noi pare una barzelletta se non ci fosse da piangere invece che da ridere. Le segnalazioni sul degrado della città, anche in periferia, si sprecano, ma oltre alle deficienze della macchina organizzativa comunale, c'è l'inciviltà e l'incuria della gente. Tempi duri ci attendono gente, guardate come è ridotta Roma con i cumuli dell'immondizia per strada e guardate per colpa dello sciopero come era ridotta Lucca l'altro giorno con cartacce e cartoni che avevano invaso le vie del centro storico.

Ha senso uno sciopero che mette in ginocchio la propria città?