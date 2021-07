San Concordio, iniziato intervento per area scuolabus alla primaria 'Collodi'

Altri articoli in Cronaca

domenica, 25 luglio 2021, 13:20

Il Rev.do don Claudio Francesconi, che inizierà il 1° ottobre il suo servizio alla Conferenza Episcopale Italiana come Economo generale, rimarrà per tutto il prossimo anno pastorale anche Economo diocesano e Vicario parrocchiale di San Concordio in Contrada

domenica, 25 luglio 2021, 07:53

Un brutto incidente è avvenuto ieri sera pochi minuti prima della mezzanotte a San Pancrazio, sulla via di Matraia, dove un'automobile con quattro giovani all'interno, che stava scendendo verso Lucca, è sbandata sulla curva poco prima di villa Grabau, finendo rovinosamente fuori strada. Foto

sabato, 24 luglio 2021, 18:32

La Lucca che... disobbedisce in piazza Napoleone per dire 'no' a qualsiasi restrizione delle libertà personali e ribellarsi contro la dittatura del virus. Foto di Ciprian Gheorghita

sabato, 24 luglio 2021, 17:43

Ieri sera, nella splendida cornice del ristorante San Colombano di Lucca, si è tenuta la cerimonia del passaggio di consegne della Round Table 51 Lucca

venerdì, 23 luglio 2021, 13:07

Sono partiti i cantieri per l'ampliamento del cimitero della frazione di Pariana e per i lavori di ripristino della viabilità sulla Villa Basilica-Capornano, in località Rio

giovedì, 22 luglio 2021, 17:35

Una provocazione? Sicuro, ma siamo prossimi alla realtà, quella di milioni di persone che non vogliono fare ciò che, al contrario, qualcuno vuole imporre loro a tutti i costi: altrimenti, niente lavoro, niente ristoranti, niente cinema, niente palestre, niente supermercati, niente viaggi, niente di niente.