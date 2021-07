Cronaca



Scomparso Marcello Grida, fondatore della Bi-Service e storico socio del Tennis Club Vicopelago

sabato, 10 luglio 2021, 22:39

di barbara ghiselli

Se n'è andato anche Giuliano Grida, conosciuto come Marcello, l'ultimo dei fratelli Grida, famiglia molto unita di artisti. Aveva 82 anni ed era uno tra i soci storici del circolo tennis Lucca di Vicopelago che ne piange la scomparsa. La passione per lo sport lo aveva accompagnato per tutta la vita, basti pensare che nel 1955 fece parte addirittura della Primavera della Lucchese calcio, con il tempo era poi passato a giocare a tennis, disciplina che aveva praticato fino allo scorso anno. Aveva fondato e fatto crescere un'attività di distribuzione bevande: la Bi - Service per più di 50 anni. Lascia la moglie Giovanna Michelotti con cui era sposato da 57 anni , i due figli Stefano e Laura e una nipotina la sua "principessa" Vittoria.

Come ricorda la figlia Laura: "Era un uomo sempre sorridente che nel tempo e' riuscito a costruire relazioni positive in tutti gli ambiti, famiglia, lavoro, sport grazie anche al suo ottimismo, alla sua generosità e grande umanità".

Marcello Grida aveva lasciato scritto: "Quando la mia dipartita sarà arrivata, non vi porti dolore, ma una serena nostalgia. Vi accarezzerò col vento senza farmene accorgere...".

Il funerale si terrà lunedì alle 15 nella chiesa di Sant'Anna.