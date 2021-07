Cronaca



Scontro tra due moto a San Cassiano a Vico, tre feriti

martedì, 6 luglio 2021, 23:28

Uno scontro frontale tra due moto, è avvenuto nel pomeriggio di oggi alle 18.30 invia del Chiasso Bernardesco a San Cassiano a Vico, dove due motociclisti ed uno dei passeggeri sono rimasti feriti e quindi trasportati in ospedale. Contattato subito il 112 dai passanti, sono giunte sul posto l'auto-medica del Campo di Marte più due ambulanze della Misericordia e della Croce Verde. In un primo momento, vista la dinamica dell'incidente, era stato allertato l'elicottero Pegaso per trasferire uno dei due centauri al centro politraumi di Cisanello, poi però la gravità è apparsa più lieve. I sanitari, hanno quindi soccorso nell'incidente uno dei motociclisti, un uomo di 34 anni, trasferito in codice rosso al San Luca, e l'altro motociclista di 40 anni ed una ragazza di 26 anni in sella alla stessa moto, entrambi trasferiti invece in codice giallo. Sul posto due pattuglie della polizia municipale di Lucca per ricostruire quanto accaduto.