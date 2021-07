Cronaca



Scoppia lite di notte in centro, le opposizioni ci speculano sopra

giovedì, 15 luglio 2021, 17:29

Secondo voi se ieri sera verso la mezzanotte il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini fosse stato in città o se anche una pattuglia di polizia o carabinieri avesse transitato per il centro storico, i due che si sono picchiati in via San Girolamo per un bicchiere di birra rubato, si sarebbero pestati lo stesso o avrebbero rinunciato? Bella domanda, visto che l'episodio, accaduto a mezzanotte, ha visto protagonisti non soltanto un giovane piuttosto alticcio che ha sottratto un bicchiere di birra ad un avventore seduto al tavolo di un pub, ma anche gli esponenti dell'opposizione in consiglio comunale che hanno diramato un comunicato in cui se la prendono con la giunta di Tambellini e di Raspini che, però, ancora sindaco non è, accusandoli di non fare abbastanza per la sicurezza in città alla luce degli ultimi episodi di violenza.

All'ospedale è finito l'avventore del locale il quale aveva protestato per lo 'scippo' subito dal giovane ubriaco appartenente ad un gruppetto di presunti teppistelli che girovagano la notte in lungo e in largo. Non è stata sicuramente una bella scena visto che si sono azzuffati e, alla fine, è volato qualche cazzotto di troppo. Comunque sia più che colpa di Tambellini ci sembra che la responsabilità vada cercata in chi ha votato il cervello all'ammasso e non si rende conto di quello che fa.

L'opposozione, ovviamente e dopo la 'vittoria' sulla manifattura tabacchi, non perde un colpo e attacca su tutto. Infatti, dopo il quarto episodio grave di violenza nella zona sud della città, i capigruppo dell'opposizione di centrodestra attaccano la giunta Tambellini: "Dopo il quarto refertato, Simi e Raspini non hanno niente da dichiarare?".

"L'ennesimo episodio di violenza accaduto martedì sera in via San Girolamo – dichiarano in una nota congiunta i consiglieri comunali Fabio Barsanti (Difendere Lucca), Marco Martinelli (Fratelli d'Italia), Giovanni Minniti (Lega), Remo Santini (SiAmo Lucca) – è soltanto l'ultimo di una lunga serie che conferma come la sicurezza dei cittadini sia stata messa in secondo piano dalla giunta di sinistra. Nonostante la quarta persona refertata in venti giorni a causa di aggressioni provenienti sempre dagli stessi gruppetti semi-impuniti, non abbiamo ancora sentito alcuna dichiarazione né del neo-assessore alla sicurezza Simi, né di quello precedente e attuale candidato sindaco Raspini. Davvero non hanno niente da dire?".

"Questa amministrazione di sinistra - aggiungono gli esponenti di Difendere Lucca, FdI, Lega e SiAmo Lucca - è rimasta schiava di un'ideologia buonista e lassista, e in questi nove anni non ha mai considerato la sicurezza una richiesta reale dei cittadini. La nostra città è investita da un clima di insicurezza generale: nel centro storico come in periferia, i cittadini percepiscono chiaramente la mancanza di un'attenzione da parte di chi ci governa. Serve quindi una forte discontinuità con la politica di questi ultimi nove anni: mettere la sicurezza al centro della politica cittadina è una nostra priorità".

"Un sindaco e i suoi assessori – concludono i capigruppo di opposizione – potrebbero innanzitutto dimostrarsi vicini alle vittime e portar loro la personale solidarietà. Ma, soprattutto, dovrebbero far sentire la loro voce nelle sedi competenti, chiedendo una maggiore attenzione per la nostra città e un forte impegno per la prevenzione e la repressione di episodi simili. L'unico risultato, invece, è stato quello di abbandonare il centro storico a se stesso".