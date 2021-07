Cronaca



Servizio riscossioni: si allarga la protesta dei lavoratori

venerdì, 2 luglio 2021, 16:58

Si allarga la protesta di Lucca Riscossioni e Servizi: facendo seguito all'assemblea del 24 giugno dei lavoratori provenienti da Gesam Spa, il 28 giugno si sono riuniti anche i dipendenti degli altri settori.

"Tema centrale della discussione è stato il mancato rinnovo del contratto integrativo, scaduto a dicembre scorso, e per il quale non si hanno ad oggi risposte concrete dall'azienda - sottolinea Simone Pialli (Fisascat Cisl) - . Si è inoltre parlato anche in questa sede delle criticità legate alle carenze di personale in tutti i settori, e della necessità di una chiara definizione delle mansioni dei lavoratori. A fronte della mancanza di riscontro da parte dei vertici aziendali, sia per quanto riguarda l'accordo integrativo che per le altre problematiche, già più volte segnalate in passato, è apparso necessario ai lavoratori l'invio di un segnale forte agli Amministratori, con la proclamazione dello stato di agitazione"