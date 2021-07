Cronaca



'Sistema Trasporti' impugna il regolamento del comune di Lucca

martedì, 20 luglio 2021, 15:51

Sistema Trasporti, sempre in prima linea a difendere i propri associati e la categoria degli Ncc in generale, ha impugnato, unitamente ad alcune importanti imprese locali del territorio, il recente regolamento del comune di Lucca, in materia di trasporto pubblico non di linea.



"Il 21 luglio 2021 si terrà la prima udienza in cui saranno discussi i punti dolenti del regolamento impugnato" si legge in una nota congiunta del presidente di Sistema Trasporti Francesco Artusa e il responsabile regionale Antonello Fambrini.



Questi i punti: gli stringenti divieti di fermata, sosta e stazionamento che impedirebbero un corretto e accettabile svolgimento del proprio lavoro, portando al paradosso di consentire solamente un'attività in cui sia preclusa qualsiasi sosta o interruzione di sosta per qualsiasi ragione. La legittimazione della chiamata diretta al tassista per l'acquisizione del servizio, con una conseguente illegittima sovrapposizione dell'attività di taxi con quella di Ncc, consentendo al tassista di rivolgersi ad un'utenza specifica e non indifferenziata. L'assenza della specifica indicazione della rappresentanza della categoria Ncc nella commissione consultiva del comune di Lucca. E infine la disparità di trattamento prevista tra la categoria dei tassistie quella degli Ncc a fronte degli incentivi finanziari previsti in favore solo dei primi e non dei secondi.



"Il presidente Artusa - conclude la nota - confida nel buon esito del ricorso. Sarebbe paradossale ritenere legittimo un regolamento che contrasta, con riferimento ai profili sopra evidenziati, con la disciplina nazionale, ispirata da una netta distinzione il servizio Ncc e quello di taxi".



Chiara Grassini