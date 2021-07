Tempismo perfetto: il sagrato di piazza S. Michele liberato dalle erbacce

Cronaca



martedì, 6 luglio 2021, 13:07

di aldo grandi

Ciao Aldo, stamani, prima che tu uscissi con il tuo articolo, in piazza San Michele c'era la squadra del Ventaglio a ripulire il sagrato dall'erba. Ti pregherei quindi di rettificare. Ti invio anche una foto, così puoi far vedere il lavoro che è iniziato intorno alle 6 e terminato alle 9.15 circa. Ti pregherei di verificare la prossima volta prima di scrivere.

Queste le parole che ci scrive l'addetta stampa di mister Tambellini nonché nostra collega e amica da una vita e anche di più. Peccato che nel rispondere non ha cercato di ragionare e si sia lasciata prendere da 'foga ideologica' tipica di chi non sopporta critiche.

Cara Katia, noi siamo un giornale on line, ma anche se fossimo cartacei e avessimo pubblicato stamattina le foto scattate ieri in piazza S. Michele, dove starebbe il problema? Le nostre immagini sono state riprese a documentazione di una situazione vergognosa che, giustamente, la cooperativa Il Ventaglio ha rimosso questa mattina, ma ieri, se permetti, lo schifo delle erbacce c'era ancora. Eccome.

Inoltre, voglio sperare che tu comprenda come il sottoscritto a cui chiedi di verificare prima di scrivere, non è che può stare h24 in piazza S. Michele o anche ogni mattina all'alba per verificare se l'erba è stata rimossa. Poi chi mi dice che ieri qualcuno abbia avvisato palazzo dei Bradipi che avremmo fatto un pezzo e, quindi, c'è stato un corri-corri a cercare di metterci una toppa prima possibile?

Per carità, la mia è soltanto una battuta, ma il fatto che delle foto dimostrino come era ridotto il sagrato di S. Michele non diminuiscono le responsabilità e la vergogna solo perché stamattina qualcuno è arrivato a fare pulizia. Le erbacce non crescono da un giorno all'altro, ma da un mese all'altro.

Ci accusi di scarsa veridicità ed è qui che sta la tua 'foga ideologica'. Una foto non bara mai. O è o non è. Se è, vuol dire che quello che ha ripreso era proprio quello che si vede ora più ora meno.

Quindi, invece di starci a fare le b ucce, provvedi a far sì che chi di dovere la prossima volta non debba attendere l'articolod ella Gazzetta di Lucca e la battuta ironica di Umberto Sereni per togliere quel che non dovrebbe mai nemmeno comparire.