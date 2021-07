Ubriaco aggredisce un ragazzo e danneggia sei moto in centro

Altri articoli in Cronaca

sabato, 31 luglio 2021, 18:58

Successo della manifestazione organizzata in piazza Napoleone. Strepitosa photogallery by Cip

sabato, 31 luglio 2021, 16:10

Si è chiusa oggi l'iniziativa che ha visto collaborare la Provincia e TurisLucca per la realizzazione di una serie di visite a Palazzo Ducale, alla scoperta dei segreti che caratterizzano l'antico e storico palazzo che ha visto l'alternarsi delle varie forme di governo cittadino

sabato, 31 luglio 2021, 13:27

Non solo ascolto dei cittadini, controllo del territorio ai fini della sicurezza, ma anche attenzione e tutela dell'ambiente – anche nelle zone più remote – fra le attività del Nucleo di prossimità della polizia municipale di Lucca

venerdì, 30 luglio 2021, 17:10

Stamattina alle 10.30 è venuto a mancare Dario Nocetti, storico ex commerciante di Lucca, comproprietario per molti anni del negozio di ricambi elettronici e di elettrodomestici Biennebi all'Arancio

venerdì, 30 luglio 2021, 16:31

Prima lo hanno messo in corce con il Covid e, adesso che con 30° all'ombra non c'è più o quasi, ecco che il comune torna a 'massacrare' il Caffè Tessieri con quattro verbali da mille euro ciascuno per mancanza dell'autorizzazione in deroga

venerdì, 30 luglio 2021, 15:13

Tocca anche alla storica Arciconfraternita di Misericordia di Lucca di Piazza del Salvatore abbandonare il centro storico cittadino. Dopo secoli di vita vissuti in pieno nella storica sede, l'associazione si trova a fare un passo significativo per il continuo delle proprie attività al servizio della cittadinanza