Cronaca



Vade retro genderfollia

venerdì, 9 luglio 2021, 23:48

di chiara grassini

"Restiamo liberi di pensare","In piedi per la libertà","Libertà di espressione per tutti", "La famiglia non è un reato di opinione", "Non imbavagliate le coscienze" sono alcuni degli slogan apparsi questa sera in piazza Napoleone per dire 'no' al Ddl Zan, in aula al senato il 13 luglio.

"E' una legge inutile e pericolosa perchè mira a istituire un nuovo reato, ovvero quello di omotransfobia che non viene definito dal legislatore - è stato detto- lascia così enormi spazi a interpretazioni e colpirà chiunque esprimerà un pensiero non allineato al politicamente corretto".



Tra i manifestanti Giovanni Damiani, responsabile provinciale de La Rete dei Patrioti, per esprimere ancora una volta la sua contrarietà al disegno di legge e alle teorie gender nelle scuole. Nel corso della manifestazione il mondo Lgbt è sceso in piazza a contestare quanto detto da chi difende il concetto di famiglia tradizionale.



"Vergogna, vergogna, vergogna" sono state le parole di sfogo di chi difende il ddl Zan. Urla, grida e all'unisono:" Ohhhh!! A casa, a casa, a casa, a casa i fascisti". E ancora:"Libertà di movimento, libertà di transizione, il corpo è mio". Mentre il mondo Lgbt esprimeva le proprie idee, dalla parte opposta della piazza un gruppo cattolico pregava e recitava in cerchio "L'avemaria".



Anche Fratelli d'Italia di Capannori, Lucca e Versilia era presente. Tra i membri del partito la coordinatrice regionale del dipartimento tematici Marina Staccioli, la rappresentante del dipartimento famiglia Donatella Isca e Lido Fava che ha parlato a nome di tutti.

"Sono contrario al ddl Zan - ha detto - se viene approvato non vi sarà più alcuna libertà di opinione. Sia chiaro: noi non siamo omofobi. Alcuni aspetti del disegno di legge sono da cambiare proprio per salvare la libertà e la parola".



Tra le varie associazioni che hanno partecipato oltre alle già citate anche Family Day di Massimo Gandolfini. Si sono invece registrate circa un centinaio di persone tra cui l'onorevole Riccardo Zucconi.