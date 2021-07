Vandali in centro appiccano il fuoco ad una bandiera dell'Italia appesa a una finestra

Altri articoli in Cronaca

martedì, 20 luglio 2021, 15:51

Sistema Trasporti, sempre in prima linea a difendere i propri associati e la categoria degli Ncc in generale, ha impugnato, unitamente ad alcune importanti imprese locali del territorio, il recente regolamento del comune di Lucca, in materia di trasporto pubblico non di linea

lunedì, 19 luglio 2021, 16:25

Si tratta di: "Infratech scarl" di Milano; "Preve spa" di Cuneo; "Conpat Scarl" di Roma, tutte ammesse. Ora le verifiche da parte della Commissione giudicatrice che dovrà assegnare l'appalto da quasi 20 milioni di euro

domenica, 18 luglio 2021, 16:15

"Sono tornato a casa". Bastano queste poche parole di Domenico Manzione, nuovo procuratore della Repubblica di Lucca, a rincuorare tutti coloro che, in questi anni, ne hanno sentita la mancanza e noi siamo tra questi

sabato, 17 luglio 2021, 22:27

La campagna referendaria Eutanasia Legale ha preso ufficialmente il via il 16 luglio a Lucca con la conferenza stampa organizzata dall'Associazione Luca Coscioni e dal Comitato Promotore

sabato, 17 luglio 2021, 20:17

Un brutto incidente ha coinvolto questo pomeriggio una macchina impegnata al Rally Città di Lucca nella zona delle Pizzorne. Un altro, più serio, ha visto un'auto sbattere a forte velocità contro un albero

sabato, 17 luglio 2021, 15:59

Estate di lavori nelle scuole lucchesi. L’amministrazione comunale sta infatti portando avanti una serie di interventi sulle strutture scolastiche del territorio comunale per un totale di 1.8 milioni di euro