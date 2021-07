Cronaca



Villa Basilica, al via i lavori pubblici

venerdì, 23 luglio 2021, 13:07

Sono partiti i cantieri per l'ampliamento del cimitero della frazione di Pariana e per i lavori di ripristino della viabilità sulla Villa Basilica-Capornano, in località Rio.

"Siamo molto soddisfatti dell'avvio di questi lavori – commenta il vice sindaco Giordano Ballini –. Siamo riusciti a rispettare i tempi che avevamo previsto. Questi due interventi erano molto attesi dai residenti delle frazioni, perché risolveranno finalmente alcune problematiche del territorio".

La ditta incaricata dell'intervento sulla Villa Basilica-Capornano sta provvedendo al disboscamento sopra la frana e al posizionamento delle reti metalliche di contenimento. Successivamente saranno avviate le opere di bio-ingegneria per la messa in sicurezza e per il consolidamento del versante franato, attraverso l'installazione di micropali.

Quello di Pariana è il terzo intervento nei cimiteri del territorio: è totalmente finanziato dal bando regionale per i piccoli comuni, che attribuisce contributi straordinari ai territori con una popolazione inferiore ai 5mila abitanti. Saranno installati 25 nuovi loculi all'interno del perimetro originario e il nuovo edificio sarà predisposto per accogliere anche urne cinerarie.