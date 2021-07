Cronaca



Villa Basilica, partono i lavori alle scuole

giovedì, 22 luglio 2021, 14:16

Sono partiti i lavori di efficientamento energetico per le scuole elementari e medie di Villa Basilica. Con un investimento a fondo perduto di oltre 600 mila euro, finanziato dalla Regione Toscana, da GSE (gestore elettrico) e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, si procederà alla sostituzione di tutti gli infissi degli edifici (compresi quelli del chiostro), alla coibentazione del tetto, al montaggio di valvole termostatiche sui termoarredi e all'installazione di una caldaia più efficiente. In occasione di questo intervento, è stata prevista anche la tinteggiatura dell'intero plesso scolastico.

"Quello delle scuole di Villa Basilica – spiega il sindaco Elisa Anelli – era un intervento non più rimandabile. Negli ultimi mesi abbiamo lavorato molto per avviare rapidamente i cantieri con l'obiettivo di consegnare ai ragazzi e al mondo scolastico una struttura adeguata e ammodernata in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico. In questo modo saremo in grado di ridurre le spese di gestione dell'immobile, ma, soprattutto, lo renderemo più accogliente e confortevole per gli studenti e per il personale."