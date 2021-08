A Villa Basilica una giornata dedicata al cammino di Santa Giulia

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 5 agosto 2021, 15:33

A partire da martedì prossimo si potrà presentare domanda di iscrizione ai nidi di infanzia e spazi gioco comunali per accedere alla graduatoria di riserva, dove si attingerà nel corso dell'anno scolastico, nel caso in cui venga esaurita la graduatoria definitiva già formata dal bando che si è chiuso il...

giovedì, 5 agosto 2021, 15:18

Il 27 luglio ha provato ad introdursi nel garage di una privata abitazione di Lucca, nel quartiere Arancio, squarciando la protezione metallica e forzando una finestra. Ma i rumori provocati hanno allarmato i padroni di casa

mercoledì, 4 agosto 2021, 23:07

Se non è una persecuzione poco ci manca: questa mattina la questura ha multato per altri mille euro Filippo Giambastiani e per lo stesso motivo degli altri quattro verbali

mercoledì, 4 agosto 2021, 09:37

Un uomo di circa 60 anni, di origine scozzese ma da anni residente a Lucca, è rimasto ferito a seguito di un'aggressione avvenuta ieri sera intorno alle ore 22 in piazza Santa Maria, nei pressi della salita delle mura urbane, accanto alla statua di carta della biennale

mercoledì, 4 agosto 2021, 09:12

Un marocchino è rimasto ferito gravemente ieri sera, poco dopo le 23, a Segromigno in Monte, nel comune di Capannori, a seguito di un incidente in moto, assieme ad un altro connazionale che però lo ha abbandonato sul posto dandosi alla fuga

martedì, 3 agosto 2021, 20:40

"No al Green Pass" è il grido di libertà che è divampato dall'ex Campo Balilla per protestare contro la dittatura sanitario-digitale