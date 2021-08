Cronaca



A Villa Basilica una nuova sala polifunzionale

venerdì, 27 agosto 2021, 15:25

La sala convegni del comune di Villa Basilica si rifà il look e diventa un ambiente polifunzionale: grazie all'avanzo di amministrazione, approvato nel maggio scorso, è stato infatti possibile progettare e realizzare l'intervento che restituirà ai cittadini una sala di lettura e un nuovo spazio per attività culturali.

La sala convegni, che si trova nella piazza principale del centro storico di Villa Basilica, è stata ristrutturata e sono state fatte opere di manutenzione ordinaria, per rendere più confortevole gli ambienti. Con i fondi messi a disposizione dall'amministrazione, inoltre, saranno acquistati i nuovi arredi dei locali e le attrezzature multimediali, che saranno potenziate nei prossimi mesi.

"Siamo molto orgogliosi di avere investito una parte di avanzo per una nuova sala di lettura da mettere a disposizione della comunità – commenta il sindaco Elisa Anelli –, perché finalmente avremo un ambiente adatto a eventi culturali e che sarà a disposizione per le attività di tutta la cittadinanza. Voglio ringraziare i privati per i molti libri donati, che ci hanno consentito di arricchire lo spazio dedicato alla lettura con volumi per bambini, ragazzi e adulti. Come amministrazione comunale crediamo fermamente che la cultura debba essere alla portata di tutti perché ci arricchisce interiormente e, grazie a questo intervento, abbiamo voluto fare la nostra parte in maniera incisiva".