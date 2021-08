Cade in bici nel bike-park dell'Abetone: trasferita a Careggi ragazza lucchese

Altri articoli in Cronaca

domenica, 22 agosto 2021, 18:33

La rivista Time del 23 agosto 2021 intitolata "The Path Forward" (la strada davanti a noi) spiega quale sarà il nostro prossimo (gramo) futuro. Lo fa intervistando personaggi in gran parte sconosciuti al pubblico italiano, frequentatori del World Economic Forum di Davos, tutta gente del giro 'giusto' che vive in...

sabato, 21 agosto 2021, 16:38

Si aggirava nei pressi di piazza Santa Maria, claudicante. I poliziotti lo hanno notato e subito lo hanno soccorso. È quello che è accaduto due giorni fa ad un gabbiano con un'ala spezzata

venerdì, 20 agosto 2021, 13:34

Nel pomeriggio di ieri i carabinieri della Sezione Radiomobile di Lucca hanno tratto in arresto un 34enne italiano, Francesco Di Mauro, responsabile di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti

venerdì, 20 agosto 2021, 09:56

Un tavolo di amici e congiunti per un ricordo di Erika Ercoli, la contitolare del bar Fatamata di Antraccoli, ma anche un modo per cercare di tornare a sorridere

giovedì, 19 agosto 2021, 16:13

Gli agenti della polizia municipale durante il giro di controllo lungo le sponde del fiume Serchio hanno sanzionato ben 15 veicoli per aver transitato lungo il parco fluviale: un'auto è stata trovata addirittura parcheggiata nell'alveo del fiume

giovedì, 19 agosto 2021, 15:08

Il Festival della Contemporaneità è diretto dalla professoressa Alice Cincillà. Quello della Spiritualità è diretto dal commendator Alì Babà. Considerata l’alta qualità delle due iniziative hanno dato il patrocinio il Ministro Sciacchetrà, l’ambasciatore Kutufà ed il pascià Almiro Sofà