Cronaca



Caffè Tessieri, dopo i vigili urbani ora ci si mette anche la polizia: quinto verbale da 1000 euro

mercoledì, 4 agosto 2021, 23:07

di aldo grandi

Dopo la farsa, le comiche. Non erano bastati i quattro verbali da mille euro ciascuno per altrettante serate di musica che avevano ravvivato il cadaverificio a cui questa amministrazione comunale ha ridotto la città. Quattromila euro che gli agenti della polizia municipale hanno appioppato al povero Filippo Giambastiani proprietario con Andrea Colombini, l'Innominato e innominabile a Lucca, Caffè Tessieri di via S. Croce. Questa mattina una poliziotta si è recata appositamente nel locale per portare la buona novella, l'ennesimo verbale di contravvenzione per aver fatto musica con dj sabato sera senza averne i requisiti ossia in assenza della deroga del comune.

Eppure Giambastiani, dopo i quattro regalini dell'amministrazione comunale, aveva inviato una mail per spiegare le proprie ragioni, ma niente da fare. Sabato ha fatto ascoltare musica a quei disgraziati e ribelli dei lucchesi e, quindi, bastonate a suon di euro con relativa minaccia nemmeno tanto ventilata di rischiare di dover chiudere per ritiro della licenza.

Se dicessimo quello che pensiamo probabilmente rischieremmo l'arresto in flagranza non si sa bene di cosa, ma tanto, oggi, se non ti adegui e non la pensi come il Pensiero Unico Dominante cui i soliti servi sciocchi si adeguano, prima o poi finisci al gabbio.

Ce ne staremo, quindi, in silenzio,manifestando ancora una volta, l'ennesima, solidarietà totale e totalizzante a Filippo Giambastiani e ad Andrea Colombini i quali, è evidente, stanno dando fastidio a troppi e, soprattutto, a quelli verniciati di rosso fucsia.

Al questore domandiamo se era proprio necessario somministrare un altro verbale da 1000 euro, il quinto. Una volta, all'estrema sinistra, si scriveva e diceva di colpirne uno per educarne cento, ma in questo caso, davvero, ci sembra sproporzionata la cosa.

Non bastava e non è bastato Giovanni Martini, ogni anno di Covid deve avere il suo martire e, quest'an no, tocca a Filippo Giambastiani. A proposito, quell'autorizzazione gliela vogliamo dare per favore o dobbiamo assistere al record di multe per il titolare di un pubblico esercizio? E menomale che porta un po' di vita in questa città di morti semoventi.