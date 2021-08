Cronaca



Clamoroso alla Manifatture Sigaro Toscano: licenziamenti e cassa integrazione

mercoledì, 25 agosto 2021, 22:46

di aldo grandi

Mentre tutta Lucca o quasi si dedica, con presidi, interventi e manifestazioni, a trovare una soluzione per lo 'scheletro' della ex Manifattura Tabacchi nel centro storico, nessuno spende una sola parola per quello che sta accadendo all'interno di un'altra manifattura, questa ben più viva e pulsante, dove dai primi di agosto è stata applicata la cassa integrazione a turno per tutto il personale dipendente fino a dicembre 2021 e, udite udite, addirittura 20 persone sono state messe alla porta.



Può sembrare incredibile di questi tempi, ma la Manifatture Sigaro Toscano con sede a Mugnano in via Enrico Mattei, che si vanta di essere un'eccellenza e di marciare a gonfie vele nel panorama settoriale internazionale, non ci ha pensato due volte a licenziare 20 dipendenti di età compresa tra i 25 e i 50 anni, tutti assunti a tempo indeterminato da cinque fino a 10 anni.



La cosa che più colpisce è che nemmeno il sindacato ha fatto o mosso un dito o poco più per far ritirare i provvedimenti che hanno messo e metteranno in mezzo alla strada, da qui a dicembre in tre scaglioni, padri di famiglia, donne e giovani la cui unica colpa è stata quella di essere stati assunti tramite un'agenzia interinale.



"Ho 44 anni - spiega uno dei dipendenti licenziati - e pensare in questo periodo di emergenza sanitaria di dover perdere il lavoro, quando ci è sempre stato detto dai vertici dell'azienda che le cose vanno più che bene, è una cosa che non riesco a digerire. Siamo stati chiamati dall'azienda che ci ha 'consegnato' la lettera alla serva. Liquidati in quattro e quattr'otto il giorno prima di andare in ferie. Pensate con quale spirito ci siamo fatti questi giorni di vacanza. Vogliamo sapere con certezza qual è la situazione".



"Ogni mese - racconta un altro dipendente - veniamo costantemente edotti dal personale dirigente sulle fortune dell'azienda e sul fatto che stiamo andando molto bene e, invece, la doccia fredda è arrivata ad inizio agosto quando ci è stato comunicato che saremmo andati tutti, e siamo 200 dipendenti, in cassa integrazione. Voi come la chiamate questa? A noi sembra una grande presa per il culo".