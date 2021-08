Cronaca



Corridoi ecologici lungo gli spalti delle mura: iniziati gli sfalci dell'erba

lunedì, 30 agosto 2021, 12:40

E' iniziato stamani (30 agosto) lo sfalcio dell'erba lungo la gola interna dei fossati degli spalti delle mura.

Questi spazi fanno parte da due anni di un progetto portato avanti dall'amministrazione comunale in collaborazione con il Consorzio di bonifica Toscana Nord Ovest, che prevede il rispetto della zona fra prato e fossato, dove dal mese di marzo fino ad agosto non viene tagliata l'erba per consentire la proliferazione delle piante acquatiche, incentivare le fioriture delle specie vegetali, favorire la presenza delle api e di insetti predatori che controllano ed equilibrano la presenza di quelli infestanti.

Adesso dunque i fossati saranno sfalciati completamente per garantirne la pulizia e per effettuare il regolare controllo delle opere idrauliche. I corridoi ecologici lungo gli spalti delle mura saranno riproposti nuovamente a partire dalla primavera del prossimo anno: l'amministrazione comunale intende infatti rendere stabile questa pratica, ripeterla e migliorarla, collocando anche una cartellonistica temporanea in alcuni punti per spiegare ai cittadini la finalità dell'intervento.