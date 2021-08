Cronaca



Dipendente disabile della Misericordia perseguitata dalle multe per divieto di sosta

domenica, 1 agosto 2021, 10:30

di gabriele muratori

Sara Fontanini, centralinista dipendente presso l'Arciconfraternita di Misericordia di Lucca in piazza del Salvatore, purtroppo disabile dalla nascita, racconta ai taccuini della nostra redazione la sua odissea relativa alle tante contravvenzioni da lei ricevute per il parcheggio della sua auto fuori dagli stalli.

"Ogni mattina arrivo poco prima delle 8 sul posto di lavoro" – racconta Sara – "Spesso non riesco a trovare parcheggio nelle vicinanze, e mi vedo costretta a lasciare la mia auto nei pressi della sede".

Fin quì tutto normale, visto che la sua auto, oltre ad essere un veicolo per disabili, dispone del regolare cartellino attaccato al parabrezza. Il brutto è che quasi periodicamente, sullo stesso parabrezza, vengono lasciate dagli agenti della polizia municipale contravvenzioni per divieto di sosta in quanto l'auto è appunto fuori degli stalli.

"Posti se ne trovano, ma troppo lontani dalla sede, dopodiché per me, fare anche poche centinaia di metri a piedi, diventa molto difficoltoso" – continua Sara - "e preferisco lasciarla quindi accanto alla chiesa. Quando va bene riesco poi a farmela spostare da qualche volontario, ma quando sono tutti fuori per servizi, l'auto resta in piazza, e quindi passibile di multe per divieto di sosta".

Tante le multe che Sara ha collezionato negli ultimi anni e tutte multe comunque poi rigirate al suo legale, e quindi poi inoltrate come ricorso al giudice di pace. Risultato? Fino ad oggi, tutte annullate. Pare che dietro questa odissea ci siano alcuni esposti presentati da alcuni commercianti della zona, infastiditi per le troppe auto parcheggiate in piazza della Misericordia.

Un problema che sta a cuore anche ai vertici della storica associazione, che conta infatti, entro la fine del 2022, di abbandonare il centro storico, spostando la sede operativa a Sant'Anna. Una soluzione favorevole anche per Sara Fontanini, la quale potrà finalmente uscire da questa situazione, nella quale, comprensione e buon senso civico sembrano essere stati dimenticati.