Ecco perché non coprono il canale Benassai a San Concordio

venerdì, 6 agosto 2021, 13:46

di aldo grandi

Perché Soprintendenza e comune di Lucca non coprono, di fronte alle proteste di residenti e commercianti, ma non solo, il tratto del canale Benassai a S. Concordio dopo la voragine che si era aperta mesi fa? Forse c'è una legge che lo impedisce?

Assistiamo in questi giorni a un crescendo di proteste per la non copertura del canale Benassai sul viale San Concordio, addirittura c'è stata anche la 'fuga' di un grosso topo dentro un negozio di parrucchiera. Colpa del topo? Probabilmente no, il topo fa il topo e la natura fa il suo corso.

Il problema, infatti, è un altro. Fino a quando non c'è stata la voragine, nessuno ci aveva più pensato, il canale era stato coperto e chi si è visto si è visto. L'improvviso cedimento dell'asfalto ha fatto emergere un canale di cui nessuno, ormai, si ricordava più, un canale, è bene dirlo, che nasce dal pubblico condotto, proprio dietro la chiesa di San Marco, passa sotto Campo di Marte, fiancheggia via Teresa Bandettini, attraversa la stazione ferroviaria, arriva a San Concordio per sfociare, infine, nell'Ozzeri. Lo avreste mai detto?

Ricordate qualche anno fa, nel settembre 2017, quando a Livorno il Rio Maggiore, torrente tombato negli anni Ottanta, esondò all'imbocco della tombatura invadendo il giardino di una villetta Liberty in via Rodocanacchi, una traversa di viale Nazario Sauro, dove morirono quattro persone?

A seguito di quella spaventosa tragedia e ai danni che quell'alluvione provocò, pari a quasi 7 milioni di euro, la Regione Toscana decise di legiferare in merito attraverso una legge, la numero 81 del luglio 2018 dove, all'articolo 4, viene fatto divieto di tombare i corsi d'acqua.

Quindi, nel caso di San Concordio, essendo caduta la copertura del canale Benassai, ai sensi della normativa vigente, non potrà essere nuovamente coperto. Questa è la realtà dei fatti.

Assurdo quindi che il sindaco Tambellini o alcuni consiglieri comunali di opposizione o anche politici regionali, se la prendano con la Soprintendenza o con i comitati. Così è, se vi pare. Se, poi, qualcuno si assumerà la responsabilità di coprire comunque il canale, no problem.

Come faceva notare questa mattina Gennaro Amone del Planet Cafè, qui non si tratta di pietre soltanto, ma di famiglie, di mutui da pagare, di negozi che dovranno, inevitabilmente, ridimensionarsi e di un quartiere che già la decisione della giunta di Fazzi di realizzare il sottopasso danneggiò sotto il profilo economico. Ebbene, chi pensa ai lavoratori, ai commercianti, alle famiglie, alla salute della gente se verrà lasciato aperto il canale?

La legge fu promossa indovinate un po' da chi? Dal presidente della commissione regionale Stefano Baccelli oggi assessore ai lavori pubblici della Toscana.