Grande-Reset, dallo stato-mamma all'azienda-papà: saremo tutti criceti pronti a correre sulla stessa ruota

domenica, 22 agosto 2021, 18:33

di marina mascetti

La rivista Time del 23 agosto 2021 intitolata "The Path Forward" (la strada davanti a noi) spiega quale sarà il nostro prossimo (gramo) futuro. Lo fa intervistando personaggi in gran parte sconosciuti al pubblico italiano, frequentatori del World Economic Forum di Davos, tutta gente del giro 'giusto' che vive in un mondo a parte, ben al di sopra di quello di noi comuni mortali. (Le frasi virgolettate sono tratte dalle varie interviste, corsivi nostri).

Apre le danze la Suprema Guida del Grande Reset, Klaus Schwab, che parla dei rapporti fra Oriente e Occidente. Confronta il "capitalismo di Stato" cinese – che a suo avvisto non funziona poi tanto bene – ed il "capitalismo degli stakeholders" occidentale «il cui obiettivo principale è far guadagnare gli azionisti» (almeno in questo è sincero). Entrambi i sistemi hanno qualche trascurabile effetto collaterale: povertà diffusa e diseguaglianza, con pochi super ricchissimi che sui 1,38 trilioni di dollari dei loro profitti annuali (non) pagano tasse nei paradisi fiscali. (Perché loro sono loro, mentre noi... godiamo con l'Agenzia delle Entrate).

Schwab ha pronta la soluzione ideale: la Terza Via! Ricordate l'utopia degli anni '70, a metà strada fra Capitalismo e Comunismo? Oggi può diventare realtà, "grazie" al Covid «che ci dà l'opportunità di tentare nuove strade».

Il mago Schwab ha la Formula Magica: «Il capitalismo degli stakeholders più il capitalismo di Stato cinese, che innestano nel loro sistema genetico il welfare e la tutela dell'ambiente. Politici e uomini d'affari dovrebbero pensarci seriamente». Non è meraviglioso? Detto in neo-lingua orwelliana, Cina e Usa sono già d'accordo per realizzare il Grande Reset, e fanno solo finta di essere rivali. Si sono spartiti il mercato delle vacche (o popolo bue) dei consumatori mondiali: la Cina produce a costo bassissimo, l'Occidente aggiunge il suo guadagno e rivende, cuccagna per tutti. L'Europa sta a guardare.

Tutte le interviste partono dalla stessa premessa: "Nulla sarà più come prima", "Tutto deve cambiare", e naturalmente "Non c'è alternativa". La 'pandemia' è stata una tragedia (per gli altri) e una «grande opportunità» (per loro) per «creare un modo nuovo di lavorare più resiliente, più rispettoso dell'ambiente e dei diritti dei lavoratori... per avere un mondo migliore da lasciare ai nostri figli». Le solite paroline magiche della propaganda.

Al di là dei buoni propositi – specchietto per le allodole – gratta gratta vien fuori il vero elemento comune a tutti gli intervistati: la brama infinita del profitto, che deve crescere insieme alla produttività, sempre e comunque, non importa come. Un tempo aumentavano i prezzi, adesso tagliano i costi. Hanno ridotto i salari del personale con la concorrenza dei 'migranti', ma presto li sostituiranno coi robot: «L'intelligenza artificiale riduce i costi operativi, aumenta l'efficienza e la produttività e fa aumentare gli utili».

Adesso eliminano anche gli uffici con lo Smart Working, il lavoro da casa che è 'smart' (furbo) solo per le finanze delle società: l'impiegato trasforma la propria casa in ufficio a costo zero per il datore di lavoro, e ci mette pure il computer, l'affitto e l'elettricità.

Naturalmente la propaganda orwelliana dà una bella pennellata di rosa e verde: il lavoro da casa sarebbe «gradito al 95% dei dipendenti... si risparmia il tempo e il costo del trasporto, usandolo in modo più produttivo, venendo incontro alle esigenze di chi ha figli piccoli...». E poi «per avere una crescita sostenibile ci vuole la transizione digitale: lavoro ibrido casa/ufficio», con «uffici più sicuri per gli impiegati, senza sacrificare la produttività». «Il Covid è un agente di cambiamento che produce effetti positivi come la digitalizzazione accelerata e la transizione verso emissioni zero»: un po' di ambientalismo non guasta.

Invece dello Stato-Mamma abbiamo quindi l'Azienda-Papà che pensa al nostro bene, sobria ed austera come il Dragopardo: «Bisogna pensare alla prosperità a lungo termine invece che al profitto immediato, dando priorità a valori sociali e inclusivi, che devono avere la precedenza su quelli economici». Ovvero sacrificatevi oggi per avere un domani migliore (forse).

La verità è un'altra, per loro stessa ammissione: «Prima della pandemia era sempre più difficile rendere i dipendenti più produttivi ed impegnati» ma "grazie" al Covid «in due anni abbiamo realizzato cambiamenti epocali».

«Oramai ci siamo lasciati alle spalle molte abitudini tipiche di un modo di lavorare che ora sembra vecchio di cent'anni. Le imprese che pensano di tornare a come era prima verranno lasciate indietro». (La "distruzione creativa" del Dragopardo e di Agenda 2030).

«Per risolvere i problemi sociali non si possono seguire i metodi del passato; la trasformazione richiede innovazione, che si ottiene collaborando». Bontà loro, «il business deve dare l'esempio, le imprese devono capire cosa vogliono gli stakeholders e offrire soluzioni. Il business può essere la forza trainante della trasformazione».

Il programma è semplice e lineare, e mira al sodo: «Gli impiegati sono più produttivi se lavorano da casa... così aumenta la qualità dei servizi ai clienti». «Bisogna ridefinire i concetti di ufficio e di meeting: tutto deve essere virtuale e digitale, bisogna imparare a lavorare senza i limiti del 'dove' e del 'quando', solo in base al 'chi'. I lavoratori saranno svincolati dai fusi orari e dai confini, potranno operare liberamente (!!) in qualsiasi momento». «Bisogna educare gli impiegati a usare le tecnologie... la connessione può aiutare a superare la solitudine e l'isolamento di chi lavora da casa». Come no! Ovvero "sempre connessi", a tutte le ore del giorno e della notte, roba che l'impero spagnolo di Carlo V "dove non tramontava mai il sole" era nulla a confronto.

Il protagonista delle interviste è però Kengo Sakurada, Ceo della Sompo Holdings, società di assicurazioni e assistenza medico-infermieristica, invitato al Forum di Davos nel 2019, (e sponsor di Time). Modestamente si definisce "evangelista del digitale" e ha idee grandiose: «Sompo vuole risolvere i problemi sociali nel campo della sicurezza, salute e benessere, usando "Real data": dati che vengono dalle attività del mondo reale, e non dati virtuali generati dalle attività su internet».

Come spiega Shoshana Zuboff ("Il Capitalismo della Sorveglianza") quei dati virtuali sono la principale fonte di guadagno dei giganti dell'informatica. Gli algoritmi li analizzano per definire il nostro profilo (modelli predittivi): più ne hanno, più diventa preciso. Servono per il marketing e la propaganda (le tecniche sono le stesse), e ne vogliono sempre di più per sorvegliarci da vicino, col nobilissimo pretesto della lotta al terrorismo, alla pedofilia, alla discriminazione o alle fake news. Intercettano ogni cosa, dalle mail ai messaggi sms, e tutto quel che mettiamo sulle Cloud, anche le fotografie (lo ha appena annunciato Apple).

Sakurada dispone di «dati veri della vita reale su incidenti, malattie, calamità naturali, o sullo stato di salute delle persone» (alla faccia della privacy). Li definisce «petrolio greggio» che verrà raffinato con la «Real Data Platform (joint venture informatica), che li analizzerà per creare modelli predittivi che possono essere usati per prevenire incidenti, malattie, eventi avversi. E aiutano a creare la sicurezza, salute e benessere che ognuno desidera».

«Creeremo modelli predittivi sullo stato di salute dei clienti, ad esempio usando i dati sulla demenza senile nelle case di riposo per garantire che gli anziani guidino in modo sicuro». Ma allo stesso tempo «si può rendere più produttiva l'assistenza infermieristica», il che non guasta mai. Tutto per il nostro bene, naturalmente: «Vogliamo rendere le nostre vite più prevedibili per un vita più sana, cambiando certe abitudini». In che modo lo decidono loro: «Ci vogliamo noi, per un futuro sostenibile».

È il paradigma della bio-sicurezza, che opera con una manovra a tenaglia: salute umana da una parte, salute del pianeta dall'altra. Secondo lo schema problema–reazione–soluzione, in un circolo vizioso senza fine: e noi siamo i criceti che girano nella ruota.

Veniamo al sodo: qual è il business assoluto che non avrà mai fine? La Salute! A tutto si può rinunciare, ma non a quella; oggi per vivere bisogna essere sani, e dimostrarlo col Green pass. Gli squali del profitto infinito l'hanno capito da tempo: la Salute è diventata il più importante e diffuso prodotto di consumo di massa, a base di tamponi, mascherine, analisi, vaccini, medicinali, tranquillanti e integratori. La gente non parla d'altro, non desidera altro. A questo si aggiunge ora l'ultima frontiera del business sanitario: prevedere con la mappatura genetica come e quando (inevitabilmente) ci ammaleremo, magari anche la data della morte. E farsi pagare profumatamente dai gonzi che ci credono perché considerano gli algoritmi infallibili come i papi di una volta.

Il presupposto di questa distopia è la digitalizzazione totale. Solo con quella si può avere il potere assoluto, il controllo sulla popolazione dalla culla alla bara, con gli amorevoli genitori Stato-mamma e Azienda-papà alleati insieme. E garantire lauti guadagni per le banche, per i colossi dell'informatica e naturalmente per le case farmaceutiche. Perché ci incitano a fare tutto per via digitale con le App gratuite e scaricabili? Perché così non ci saranno alternative cartacee o analogiche non monitorabili: o si fa quel che vogliono loro o ti tolgono la connessione. Sarà meglio spegnere computer e telefonini, si vive anche senza, è l'unica difesa che abbiamo. E non comprar nulla su internet tornando nei negozi veri vicino a casa (finché durano).

Come spiega James Corbett ("The Corbett Report") con la scusa della salute e dell'ambiente «sono lì per controllarti. Per decidere dove e quando puoi uscire di casa, e quale mezzo di trasporto puoi utilizzare quando lo fai. Cosa puoi comprare e cosa non puoi comprare. Come trascorri il tuo tempo, dove vivi e con chi puoi allevare dei figli (se ti è permesso farlo). E il modo migliore per farlo è creare mostri immaginari con cui spaventare il pubblico fino alla sottomissione. Il paradigma della bio-sicurezza è ancora qui, ma è solo un assaggio della griglia di controllo che sta per essere implementata». La lunga strada davanti a noi.