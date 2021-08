Cronaca



Grave marocchino dopo incidente in moto: fugge il connazionale che era con lui

mercoledì, 4 agosto 2021, 09:12

di gabriele muratori

Un marocchino è rimasto ferito gravemente ieri sera, poco dopo le 23, a Segromigno in Monte, nel comune di Capannori, a seguito di un incidente in moto, assieme ad un altro connazionale, riportando una semi-amputazione di un piede.

I due avrebbero fatto tutto da soli e non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Una volta finiti fuori strada con il mezzo, uno dei due marocchini, viste le condizioni in cui versava l'amico, per motivi ancora tutti da accertare, è scappato abbandonando il compagno ferito.



Giunti sul posto l'auto-medica del Campo di Marte e un'ambulanza della Misericordia, che soccorso subito il centauro, hanno ravvisato la gravità della situazione.

Il medico ha quindi richiesto l'immediato trasporto al centro traumatologico ortopedico di Careggi, tramite l'eliambulanza, partita dopo pochi minuti dalla base del Cinquale.

Il ferito è stato quindi trasportato in codice rosso presto la pista di atterraggio del campo Henderson di Via Salicchi a San Marco, dove è stato quindi caricato sull'elicottero Pegaso e poi trasferito a Firenze.



I carabinieri, giunti sul posto per i rilievi, hanno trovato poco distante il mezzo abbandonato dell'uomo fuggito.