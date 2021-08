Green pass, blitz della polizia in un locale di via S. Paolino: trovato un cliente che mangiava seduto senza... 'passaporto'

Altri articoli in Cronaca

domenica, 15 agosto 2021, 11:25

Lutto per la scomparsa prematura della pianista Laura Pasqualetti, assai conosciuta a Lucca dove si era diplomata al Boccherini, collaborato col Giglio e tenuto numerosi concerti sia a Lucca sia in provincia dal 2007 al 2020

domenica, 15 agosto 2021, 07:47

Sanzionati dalla polizia due clienti che stavano mangiando all'interno di un locale in via Elisa perché sprovvisti del passaporto sanitario e multato anche il gestore

sabato, 14 agosto 2021, 22:56

Un incendio di vaste dimensioni è scoppiato oggi sul Monte Serra, lato Vicopisano. Sono in corso evacuazioni e stanno operando numerose squadre di operatori e mezzi in arrivo da tutta la regione. Foto e video

sabato, 14 agosto 2021, 14:05

Un incendio boschivo è attualmente in corso nella zona sopra i colli di Camaiore, in localitá Orbicciano. Il rogo si è sviluppato dalle ore 13 e le fiamme si stanno propagando rapidamente in un bosco misto con essenze resinose. Foto e video

venerdì, 13 agosto 2021, 19:27

Il questore di Lucca Alessandra Faranda Cordella ha convocato oggi una conferenza stampa dopo il confronto avuto con i vari sindaci sulla distribuzione degli alcolici e sugli orari da rispettare per quanto riguarda la musica

venerdì, 13 agosto 2021, 16:31

Un impegno congiunto e concreto per recuperare il Ponte dei Frati, che a cavallo di Pontetetto e Guamo, all’altezza della confluenza tra l’Ozzeri e la Formica, segna il collegamento ideale (e per tanti anni lo è stato anche fisico) tra i territori di Lucca e Capannori