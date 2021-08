Cronaca



Green pass, si parte. I commercianti: "È un bel casino, ora ci tocca fare anche i vigili"

venerdì, 6 agosto 2021, 15:17

di chiara grassini

Green pass obbligatorio da oggi nei ristoranti e bar al chiuso con consumazione al tavolo. Multe per chi non rispetta le regole o non controlla chi possiede la certificazione verde. Previste multe da 400 a 1000 euro a spese dell'esercente e del cliente.

Cosa ne pensano i commercianti lucchesi? Per capirlo la Gazzetta di Lucca è andata nelle vie del centro storico ad intervistarli.

"Penso sia giusto tutelare la salute, ma non tutti hanno ancora fatto il vaccino - fanno sapere dal bar Aurora di via Fillungo - e questo penalizza il lavoro perchè riduce il numero dei clienti". Secondo altre persone rendere obbligatorio il passaporto vaccinale non ha alcun senso dato che le persone non si sentono più libere come prima. C'è chi è seccato, di poche parole e sospira per esprimere contrarietà.

"E' un bel casino - afferma il titolare della trattoria da Gherardo, Gherardo Anselmi - me la paga il governo una persona che mi controlla il green pass ogni volta che entra quacuno?"



Se questi sono i toni in piazza Anfiteatro, Monica Marcone del bar Sole di via Mordini dice ciò che pensa. "Potremmo essere d'accordo se la situazione riguardasse non solo il mondo della ristorazione ma anche altre realtà come supermercati o centri commerciali - spiega - non è semplice gestire la certificazione verde in un locale come il mio. Ci stiamo adeguando e molti clienti rispettano le regole".

Antonio Zingale, titolare di Frastuka, la caffetteria all'interno della libreria Mondadori. dice di no e che la situazione non va bene. "Non devo essere io il vigile di turno che chiede il green pass, non è corretto e soprattutto non è di mia competenza. Chi non ce l'ha, cosa devo dire, di andare via?"

In piazza del Giglio, al contrario, nessun problema. Al bar Astra si sono organizzati bene. I tavoli sono stati messi fuori dal locale e non occorre esibire niente, come afferma Chiara Fedele.



E all'Antica Locanda dell'Angelo? "Non è facile gestire la situazione ma noi ci siamo preparati. Se le persone sono responsabili, allora non ci sono problemi. Meglio il green pass che un ulteriore lockdown - ha detto Vito, proprietario del ristorante.