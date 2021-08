Cronaca



Il questore di Lucca annuncia: "A ferragosto maggiori controlli"

venerdì, 13 agosto 2021, 19:27

di chiara grassini

"L'ordinanza di ferragosto sarà più complessa rispetto agli anni passati" ha annunciato il questore di Lucca Alessandra Faranda Cordella in una conferenza stampa.



Il provvedimento riguarda soprattutto il controllo del territorio, la sicurezza urbana e, in modo particolare, le verifiche del green pass con i rispettivi controlli a campione. Il questore ha poi sottolineato un altro aspetto, ovvero quello legato alla movida, che nelle ultime settimane ha fatto discutere disturbando la quiete.



Faranda Cordella ha precisato che in prefettura vi è stato un confronto con i vari sindaci sulla distribuzione degli alcolici e sugli orari da rispettare per quanto riguarda la musica. Gli interventi, tutti servizi interforce, sono mirati anche a contenere i contagi e il contributo va alle forze di polizia, ai carabinieri, alla capitaneria di porto, alla guardia di finanza e alla polizia municipale.



Tra i divieti l'accensione dei falò sulle spiagge di Viareggio e maggiori controlli da parte di tutti, in sinergia e con consapevolezza.

"Su Lucca la situazione è molto sotto controllo - ha spiegato il questore -, in Versilia occorre lavorare tutti insieme e con tutti gli strumenti che abbiamo. Già in questo fine settimana la polizia stradale effettuerà alcol-test nella notte tra sabato e domenica".