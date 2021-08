Cronaca



In piazza San Michele per ricordare Ludovica Tocchini

martedì, 24 agosto 2021, 23:24

di chiara grassini

Ludovica è volata in cielo, per sempre. Ma resterà nei cuori di tutti, soprattutto di chi le ha voluto bene. Non ci sono mai parole per descrivere la perdita di una figlia, se non tanto dolore e commozione.

Ma parenti e amici hanno portato con sé in piazza San Michele palloncini bianchi e indossato una maglia dello stesso colore per esprimere tutto l'affetto nei confronti della giovane.

Prima il silenzio, poi le le lacrime dei genitori che non potranno più riabbracciare la loro bambina e infine gli applausi e "ciao Ludovica". Lasciati andare i palloncini, il cielo si è colorato di bianco, simbolo della purezza d'animo della ragazza e della sua sensibilità.