Incendi in Sardegna, la Croce Rossa ringrazia i lucchesi che hanno donato il foraggio

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 30 agosto 2021, 21:08

Queste sono le parole del presidente della regione Toscana Eugenio Giani che ha fatto il punto della situazione in una diretta Facebook

lunedì, 30 agosto 2021, 20:59

Sono ore di angoscia per la scomparsa nel comune di Lucca di una donna, Maria Letizia Del Dotto (in foto), di corporatura snella, capelli biondi lunghi, altezza 1,72 cm, occhi verdi/azzurri. La prefettura ha attivato il piano di ricerca persone scomparse

lunedì, 30 agosto 2021, 18:37

L'incendio è in prossimità della bretella Lucca-Viareggio che comunque per il momento non è direttamente coinvolta. La sala operativa regionale ha inviato immediatamente tre elicotteri

lunedì, 30 agosto 2021, 16:09

Il tenente Giuseppe Martinelli, nato a Lucca nel 1921, dopo l’8 settembre 1943, scelse di far parte del Corpo Italiano di Liberazione. Componente del 184esimo Reggimento Paracadutisti “Nembo”, fu ferito gravemente in combattimento in una battaglia nei pressi di Castellone di Suasa (Ancona) nell'ambito della Guerra di Liberazione dal nazi-fascismo

lunedì, 30 agosto 2021, 16:07

Soprattutto stanchezza e spossatezza. Ma anche, più raramente, sintomi respiratori, come una piccola tosse o l’affanno, e disturbi del sonno, disturbi della vista e disturbi gastro-intestinali. Sono questi i sintomi che il Covid 19 lascia in diverse persone che hanno superato la fase più acuta della malattia e che si...

lunedì, 30 agosto 2021, 12:40

E' iniziato stamani (30 agosto) lo sfalcio dell'erba lungo la gola interna dei fossati degli spalti delle mura. Questi spazi fanno parte da due anni di un progetto portato avanti dall'amministrazione comunale in collaborazione con il Consorzio di bonifica Toscana Nord Ovest