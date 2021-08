Cronaca



Incendio a Mutigliano, due elicotteri in volo

mercoledì, 25 agosto 2021, 16:51

di chiara grassini

Due elicotteri del servizio antincendio regionale sono operativi in località Mutigliano, Lucca, per un incendio che sta interessando un bosco misto di pini e querce dopo aver bruciato campi e oliveti.



Le fiamme sono spinte da un vento moderato e stanno risalendo una collina. A terra, sotto il coordinamento di un direttore operazioni, sono impegnate nello spegnimento quattro squadre di volontariato antincendio e operai forestali con il supporto dei vigili del fuoco, giunti alle 14.30, che hanno messo in sicurezza la parte incendio in prossimità delle abitazioni. Ulteriori squadre sono in arrivo per lo spegnimento e la bonifica che si protrarrà per tutta la notte.



Oltre ai pompieri anche una pattuglia della polizia municipale, già in zona nel momento dell'accaduto, cioè nelle vicinanze della scuola media.