Iscrizioni ai nidi e agli spazi gioco comunali: si accolgono domande

giovedì, 5 agosto 2021, 15:33

A partire da martedì prossimo, 10 agosto, si potrà presentare domanda di iscrizione ai nidi di infanzia e spazi gioco comunali per accedere alla graduatoria di riserva, dove si attingerà nel corso dell'anno scolastico, nel caso in cui venga esaurita la graduatoria definitiva già formata dal bando che si è chiuso il 15 aprile scorso.

L'avviso per accedere alla graduatoria di riserva e il modulo per presentare la domanda verranno pubblicati sul sito del Comune martedì 10 agosto, nella pagina "Scuola e Istruzione". Le domande verranno accolte in ordine cronologico di presentazione al protocollo generale. Potranno essere iscritti bambini residenti nel comune di Lucca, ai nidi con età minima di 3 mesi compiuti, agli spazi gioco con almeno 12 mesi compiuti, in entrambi i casi entro il compimento del terzo anno di età.

"L'attività educativa che si svolge nei servizi per la prima infanzia - afferma l'assessora alle politiche formative Ilaria Vietina - è fondamentale per sostenere lo sviluppo cognitivo e sociale delle bambine e dei bambini. Le famiglie del nostro territorio si rivolgono sempre di più ai servizi nella consapevolezza dell'alleanza educativa che si stabilisce con le educatrici e gli educatori. Questa ulteriore opportunità di iscrizione consente una maggiore possibilità di accedere all'offerta formativa."

Gli iscritti alla graduatoria di riserva potranno accedere ai posti rimasti liberi dalle scelte delle famiglie che si trovano nell'attuale graduatoria definitiva: la nuova graduatoria potrà servire nel corso dell'anno educativo nel caso in cui ritiri e rinunce portino all'esaurimento dei nominativi già inseriti in quella definitiva. Rimane attiva la lista di attesa per coloro che sono inseriti nella graduatoria definitiva.