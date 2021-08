Cronaca



Ladro affidato in prova ai servizi sociali: ci ricasca e finisce in carcere

giovedì, 26 agosto 2021, 15:18

Il 19 ottobre 2020 l’uomo, un lucchese di 49 anni, con numerosi precedenti, era stato denunciato dalla polizia di Stato per un tentato furto in una villa di via Per Camaiore, a Lucca: il ladro fu riconosciuto dal personale delle volanti intervenute su richiesta del proprietario che mostrò loro le immagini registrate dalle telecamere installate sul perimetro dell’abitazione. Immediatamente dopo, gli stessi poliziotti riuscirono ad intercettare l’auto condotta dal malvivente, che indossava ancora gli indumenti ripresi dalle telecamere; accanto all’uomo, vi era la compagna. Nel veicolo furono trovati cacciavite e guanti.



Qualche giorno dopo, l’uomo fu arrestato per altri furti in abitazione.



A seguito del cumulo di pene il malvivente avrebbe dovuto scontare una condanna complessiva di 2 anni e 10 mesi di reclusione, ma ha chiesto ed è stato ammesso all’affidamento in prova ai servizi sociali in alternativa alla pena.



Durante la messa in prova ha però commesso l’ennesimo furto in abitazione, anche questa volta insieme alla compagna.



Subito il magistrato di Pisa ha disposto la revoca dell’affidamento in prova e l’immediata carcerazione, eseguita ieri dagli uomini della squadra mobile.