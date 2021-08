Cronaca



Lucca ricorda il tenente Giuseppe Martinelli, morto nella guerra di liberazione

venerdì, 13 agosto 2021, 16:29

Aveva 23 anni il tenente Giuseppe Martinelli, del 184° Reggimento Paracadutisti “Nembro”, quando fu ferito gravemente in combattimento in una battaglia nei pressi di Castellone di Suasa (Ancona) nell'ambito della Guerra di Liberazione dal nazi-fascismo. Il 15 agosto 1944 Martinelli morì nell'Ospedale di Iesi. Il Comune di Lucca, in occasione dell'anniversario dalla morte, annuncia che in suo ricordo il prossimo 30 agosto la rotatoria fra via del Brennero e via Dianda sarà a lui intitolata con una targa che verrà scoperta nell'ambito di una cerimonia pubblica.