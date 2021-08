Cronaca



Multe per chi mangia senza Green pass, è iniziato il 'regime del terrore'

domenica, 15 agosto 2021, 07:47

Sanzionati dalla polizia due clienti che stavano mangiando all'interno di un locale in via Elisa perché sprovvisti del passaporto sanitario e multato anche il gestore.

Durante di servizi di controllo interforze ampiamente pubblicizzati anche dal nostro giornale, a Lucca è cominciato 'il regime del terrore' per chi, non essendo vaccinato, si trova più o meno stupidamente a mangiare in un locale all'interno e seduto. Si sa, infatti, che il virus colpisce, soltanto, quando si sta seduti e dentro un locale al chiuso anche se fino a qualche tempo fa colpiva chi, al contrario, si alzava per andare al cesso.

Comunque sia gli agenti hanno fatto quel che la politica ordina. All'interno di un locale in via Elisa, infatti, hanno accertato la presenza all'interno, seduti al tavolo, di due clienti privi di green pass.

La polizia ricorda ricorda, sta scritto nella velina inviata ai giornali, che il gestore deve obbligatoriamente verificare il possesso del green pass da parte del cliente e solo se vi è una manifesta incongruenza tra i dati anagrafici e le persona deve controllare anche i documenti. Il gestore verrà sanzionato solo in caso si ravvisi una sua responsabilità. Cioè, se un cliente mostra il green pass falso, ma con dati anagrafici compatibili con la persona, non sarà sanzionato. nel caso specifico i 2 clienti ne erano completamente sprovvisti. In caso di 3 violazioni in 3 giorni diversi, è prevista la chiusura del locale fino a 10 giorni.

Tempi duri per chi possiede un ristorante o un locale pubblico, tempi in cui viene meno la fiducia nelle istituzioni che ancora una volta invece di stare dalla parte di chi lavora, puniscono chi non si adegua alle misure sanitarie obbligatorie imposte senza rispettare la libertà di scelta che ogni cittadino ha a partire dalla nascita. Già, ma la chiamano democrazia e, soprattutto, a stipendio fisso.