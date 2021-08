Cronaca



Musica Jazz e Classica, Talk Show e Stand up comedy, ecco gli appuntamenti di inizio agosto

lunedì, 2 agosto 2021, 08:49

Tutti i lunedì sera di agosto tornano al Real Collegio di Lucca i Talk Show di Paolo Mandoli, con noti personaggi del mondo della politica, dell'arte e della cultura lucchese e non. Il primo appuntamento è quello di Lunedì 2 agosto alle 21 nel Chiostro di santa Caterina il giornalista ospiterà l'Assessore Regionale Stefano Baccelli. La serata è ad ingresso gratuito. Per info e prenotazioni: realcollegioestate@gmail.com

Martedì 3 agosto si continua con un importante approfondimento sull’ecologia e l’ambiente con la presentazione del libro “Erbario Poetico” di Marco pardini che descrive così il contenuto del suo lavoro: “Se continueremo a tagliare foreste per far posto a campi da coltivare, per costruire nuove città che poi sono megalopoli, erodendo lo spazio alla vegetazione e alterando così pesantemente i suoi delicati equilibri, ne pagheremo delle conseguenze inimmaginabili. Il surriscaldamento globale del pianeta genera già un’instabilità climatica visibile a tutti, tempeste tropicali in aree ieri temperate, tsunami, alluvioni.” L’evento inizia alle 21, l’ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Mercoledì 4 agosto alle 21 il palco si infiamma di nuovo con lo spettacolo comico organizzato da Spazio Lum e Erpes comedy per la seconda serata del Festival del Teatro Indipendente dei giovani. I comici di Erpes smessi i panni da dermatologi, tornano per la seconda volta al Real Collegio ed insieme ad alcuni amici portano un carico di battute, satira, disagio, riflessioni e scherzi venduti sottobanco. L’evento è riservato ai tesserati del Lum, per info e prenotazioni: 3280628802

Giovedì 5 Agosto è la volta della 17esima edizione del Festival Lucca Jazz Donna che prosegue con il terzo concerto della rassegna: Vernal Love, il nuovo progetto della cantante e compositrice Sara Battaglini. Un progetto trasversale con un ensemble interamente toscano composto da quattro elementi intrecciati in un delicato tessuto acustico ed elettronico.

Per info e prenotazioni potete rivolgervi al numero 3280628802 o scrivere una mail a: prenotazioniluccajazz@gmail.com

Venerdì 6 agosto si tiene alle ore 21:00 lo spettacolo di Vernacolo di Gildo e Mauro Chechi “Santi e Briganti”. Per sentire i Cantastorie prenotarsi alla mail: realcollegioestate@gmail.com

Conclude la settimana l’evento del Lucca Classica Music Festival, la sera di domenica 7 agosto alle ore 21:00, con il concerto di Anna Kravtchenko che suonerà le musiche di Bach, Busoni e Schumann. Per info e prenotazioni consultare il sito Luccaclassica.it.