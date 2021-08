Cronaca



Nuovo massaggiatore cardiaco automatico al pronto soccorso del "San Luca"

giovedì, 5 agosto 2021, 16:40

E’ stato collaudato in questi giorni ed è quindi pronto a essere utilizzato anche al Pronto Soccorso dell’ospedale di Lucca il nuovo massaggiatore cardiaco automatico in grado di agevolare le manovre avanzate di rianimazione cardio polmonare, donato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.



La direzione ospedaliera dell'ospedale “San Luca” di Lucca e la struttura di pronto soccorso diretta dalla dottoressa Fabiana Frosini ringraziano la Fondazione per questo importante strumento.



Il massaggiatore costituisce, infatti, un importante supporto per il personale impegnato nelle manovre di massaggio cardiaco perché ha il vantaggio di assicurare la giusta ritmicità e intensità al massaggio, aumentando così le chance di successo della rianimazione. Permette, inoltre, di liberare da questo compito l'operatore di Pronto soccorso, incrementando così il livello di assistenza al paziente.