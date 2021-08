Ospiti di eccezione ai festival della Contemporaneità di Lucca e della Spiritualità a Capannori

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 19 agosto 2021, 16:13

Gli agenti della polizia municipale durante il giro di controllo lungo le sponde del fiume Serchio hanno sanzionato ben 15 veicoli per aver transitato lungo il parco fluviale: un'auto è stata trovata addirittura parcheggiata nell'alveo del fiume

mercoledì, 18 agosto 2021, 18:12

"Siamo d'accordo con il sindaco di Lucca Tambellini. Bisogna agire subito per creare corridoi umanitari e mettere in salvo le donne e gli uomini che vogliono sfuggire alla follia talebana"

mercoledì, 18 agosto 2021, 11:23

I carabinieri hanno individuato il colpevole e lo hanno denunciato. Per la sua negligenza e incoscienza, sono andati distrutti 26 ettari di bosco e persone hanno rischiato la vita. Cosa facciamo adesso? Gli presentiamo il conto della serva? O non dovrebbe essere sbattuto in galera e gettata via la chiave?...

martedì, 17 agosto 2021, 16:26

Il Mercatino Regionale Francese è un evento proposto da un gruppo di operatori commerciali francesi che hanno maturato un’esperienza internazionale in questo settore

lunedì, 16 agosto 2021, 23:27

In questi ultimi mesi diverse aggressioni con prognosi talvolta superiori ai venti giorni ai medici ed operatori sanitari oss ed infermieri nel reparto SPDC

lunedì, 16 agosto 2021, 12:20

Importantissima operazione di polizia all'interno di un locale in via San Paolino dove gli operatori hanno accertato la presenza di un avventore privo di green pass. Sanzionato, ovviamente, anche il gestore