Parte il Luna Park: firmata l'ordinanza per la limitazione degli alcolici e dei contenitori rigidi per le bevande

venerdì, 27 agosto 2021, 23:39

Su richiesta della questura di Lucca, il comune ha emanato questa sera un'ordinanza relativa alle bevande nell'area e nelle immediate vicinanze del Luna Park.

In particolare dal 28 agosto al 30 settembre compresi, dalle ore 20 fino alla chiusura del Luna Park alle ore 1:00 divieto di vendita, somministrazione e asporto di alimenti e bevande contenute in contenitori rigidi quali vetro e metallo, e divieto di vendita, somministrazione e asporto di bevande con contenuto alcolico superiore al 5%.

L'ordinanza riguarda gli esercizi anche mobili ubicati all'interno del piazzale don Baroni e nelle immediate vicinanze compresi fra via Barsanti e Matteucci, via Carlo Del Prete e via delle Tagliate fino all'altezza del Cimitero urbano, con esclusione per gli esercizi di media e grande distribuzione.

Sempre nel medesimo arco temporale 28 agosto – 30 settembre con gli stessi orari, divieto di detenzione ai fini del consumo di bevande contenute in contenitori rigidi e in particolare bevande alcoliche con contenuto superiore al 5% del volume all'interno del piazzale Don Baroni.

È ammesso il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione esclusivamente somministrate e consumate all'interno dei locali e nelle aree allestite di rispettiva pertinenza degli esercizi nelle immediate vicinanze del Luna Park compresi fra via Barsanti e Matteucci, via Carlo Del Prete e via delle Tagliate fino all'altezza del Cimitero urbano.