Cronaca



Piero Pacini: "Tiglio malato e transennato da quasi un anno, inaccettabile"

venerdì, 27 agosto 2021, 16:11

di barbara ghiselli

"Trovo inaccettabile che dopo undici mesi ci siano ancora le transenne intorno al tiglio malato collocato a lato della pista ciclopedonale di viale Regina Margherita". Queste le parole di Piero Pacini, titolare de "I gelati di Piero" che, passando dalla zona di fronte alla stazione ferroviaria, tutti i giorni, per andare a lavoro, si è trovato a fare questa considerazione. "Sono veramente amareggiato – continua – e voglio specificare che se ci fosse stato un modo per salvare l'albero, sarei stato il primo a volere che si procedesse in questo senso ma, dato che, come fatto presente dal comune di Lucca a inizio ottobre dello scorso anno, secondo la perizia dell'agronoma, non esistono interventi in grado di garantire che il tiglio non faccia danni a cose e persone a causa della patologia che sta conducendo irreversibilmente a morte la pianta, allora mi domando come mai non sia stato ancora abbattuto".

Pacini fa presente che non è certo un bel biglietto da visita per la città vedere un'area transennata da undici mesi, specie, quando ormai la decisione è stata presa: "Se bisogna abbatterlo, è inutile aspettare anche perché, a causa delle transenne, si interrompe un tratto della pista ciclopedonale e quindi le persone che vi transitano sono costrette a percorrere quel tratto in strada rischiando ogni volta di essere travolte dalle auto che passano su viale Regina Margherita".

Aggiunge poi: "Oltretutto, in quel tratto, le strisce pedonali, sono da tinteggiare nuovamente, infatti al momento sono rovinate, sembrano cancellate, e il rischio per i pedoni e i ciclisti è quindi maggiore".