Pullman in sosta devastato dai vandali: è un giallo

mercoledì, 25 agosto 2021, 22:46

Mentre tutti si occupano dello scheletro della ex Manifattura Tabacchi, nel nuovo stabilimento di via Enrico Mattei a Mugnano 20 dipendenti sono stati licenziati con preavviso il giorno prima delle ferie

mercoledì, 25 agosto 2021, 18:46

A fuoco un appartamento, al numero civico 162, sulla via Pesciatina. Quattro persone evacuate portate al pronto soccorso per sospetta intossicazione. Foto di Ciprian Gheorghita

mercoledì, 25 agosto 2021, 16:51

Due elicotteri del servizio antincendio regionale sono operativi in località Mutigliano, Lucca, per un incendio che sta interessando un bosco misto di pini e querce dopo aver bruciato campi e oliveti. Foto e video

mercoledì, 25 agosto 2021, 12:54

Un altro corso gratuito e aperto a tutti per insegnare le manovre salvavita in caso di arresto cardiaco e ostruzione delle vie respiratorie

martedì, 24 agosto 2021, 23:24

Ludovica è volata in cielo, per sempre. Ma resterà nei cuori di tutti, soprattutto di chi le ha voluto bene. Non ci sono mai parole per descrivere la perdita di una figlia, se non tanto dolore e commozione

lunedì, 23 agosto 2021, 14:37

Sabato mattina è stato consegnato da Alessandro Conti, fotografo professionista che collabora da anni con le Misericordie d'Italia, un DAE (defibrillatore semiautomatico) all'amministrazione comunale, messo in dotazione alla polizia municipale