Ristoratore arrestato per spaccio di droga

venerdì, 20 agosto 2021, 09:56

Un tavolo di amici e congiunti per un ricordo di Erika Ercoli, la contitolare del bar Fatamata di Antraccoli, ma anche un modo per cercare di tornare a sorridere

giovedì, 19 agosto 2021, 16:13

Gli agenti della polizia municipale durante il giro di controllo lungo le sponde del fiume Serchio hanno sanzionato ben 15 veicoli per aver transitato lungo il parco fluviale: un'auto è stata trovata addirittura parcheggiata nell'alveo del fiume

giovedì, 19 agosto 2021, 15:08

Il Festival della Contemporaneità è diretto dalla professoressa Alice Cincillà. Quello della Spiritualità è diretto dal commendator Alì Babà. Considerata l’alta qualità delle due iniziative hanno dato il patrocinio il Ministro Sciacchetrà, l’ambasciatore Kutufà ed il pascià Almiro Sofà

mercoledì, 18 agosto 2021, 18:12

"Siamo d'accordo con il sindaco di Lucca Tambellini. Bisogna agire subito per creare corridoi umanitari e mettere in salvo le donne e gli uomini che vogliono sfuggire alla follia talebana"

mercoledì, 18 agosto 2021, 11:23

I carabinieri hanno individuato il colpevole e lo hanno denunciato. Per la sua negligenza e incoscienza, sono andati distrutti 26 ettari di bosco e persone hanno rischiato la vita. Cosa facciamo adesso? Gli presentiamo il conto della serva? O non dovrebbe essere sbattuto in galera e gettata via la chiave?...

martedì, 17 agosto 2021, 16:26

Il Mercatino Regionale Francese è un evento proposto da un gruppo di operatori commerciali francesi che hanno maturato un’esperienza internazionale in questo settore