Scooter a fuoco dopo lo scontro: ferita una ragazza

giovedì, 26 agosto 2021, 21:17

di gabriele muratori

Un incidente stradale, che ha visto coinvolti uno scooter ed una macchina, è avvenuto questa sera verso le 19.30 sulla via Romana ad Antraccoli, di fronte all'hotel Guinigi. Ad avere la peggio, la ragazza di 16 anni alla guida del ciclomotore, residente ad Altopascio, che rientrava a casa dal lavoro e che, dopo l'urto, pare, con la vettura, è stata sbalzata fuori strada ed è caduta a terra.



Lo scooter nella rovinosa caduta, probabilmente dopo la rottura del serbatoio, ha preso fuoco ed ha cominciato ad incendiarsi. La ragazza, ferita e spaventata, è riuscita ad allontanarsi immediatamente dal luogo anche con l'aiuto dei numerosi passanti che l'hanno assistita.



Giunti in pochi minuti i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo del motorino ormai carbonizzato, e l'ambulanza della Misericordia, che ha soccorso la ragazza, la quale avrebbe riportato diverse abrasioni ed é stata per questo trasferita al vicino ospedale San Luca in codice giallo. Sul posto una volante della polizia municipale per ricostruire la dinamica dell'accaduto.