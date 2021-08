Cronaca



Sistema Ambiente si dimentica di far visita ogni giorno all'area camper Il Serchio

venerdì, 27 agosto 2021, 21:03

Andrea Gambogi è incazzato nero. O anche rosso, ma sempre incazzato è. Il perché? Semplice. Da oltre un mese e mezzo il servizio di raccolta rifiuti di Sistema Ambiente presso la sua area di sosta per Camper denominata Il Serchio in via del Tiro a segno a S. Anna fa, letteralmente, pena.

Il suo è uno sfogo che non ammette repliche: "La mia attività sta subendo un danno notevole anche di immagine. Nonostante stia attento a spiegare ai turisti dei camper come avviene la raccolta differenziata, i camioncini di Sistema Ambiente sistematicamente saltano il turno di ritiro ogni settimana e l'azienda trova mille scuse per giustificare il disservizio: mancanza di personale, personale nuovo che non conosce la zona, perdita delle chiavi e del telecomando che ho consegnato più di tre volte oltre a tutti i cattivi odori e a una immagine orrenda di Lucca nei confronti dei turisti stessi. Questo accade anche al mio residence che sta proprio di fronte al poligono di tiro sempre in via del Tiro a segno. A questo punto, dopo l'ennesimo flop, ho comunicato telefonicamente agli addetti agli uffici di Sistema Ambiente scrivendo anche una Pec, che ho sospeso il pagamento della Tassa Rifiuti fino a quando il problema non verrà risolto in quanto non mi sembra corretto pagare un servizio non svolto".

La parola a Sistema Ambiente che, siamo certi, vorrà replicare.

A. G.