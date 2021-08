Cronaca



Sommerso da spazzatura e miasmi maleodoranti, l'odissea di un commerciante in via delle Grazie

lunedì, 2 agosto 2021, 14:23

di gabriele muratori

Dopo un anno dal posizionamento dei nuovi raccoglitori di rifiuti "Garby" nel centro storico, per il laboratorio orafo Pedonesi di via delle Grazie, il bilancio è disastroso.

"Giornalmente mi trovo a pochi metri dal mio negozio, ammassi di spazzatura e sacchetti posizionati fuori dai contenitori, vuoi perché sono pieni zeppi, vuoi perché molti cittadini maleducati non vogliono sporcarsi le mani ad aprirli. Questa situazione la trovo giornalmente a nemmeno due metri dall'ingresso del mio negozio. Sporcizia e cattivi odori scoraggiano i clienti a venire da me".

Davvero un brutto biglietto da visita per il laboratorio orafo Pedonesi, che oltre a trovarsi posizionato in un punto nascosto e ostacolato anche dai posti auto proprio di fronte, vede uno degli accessi alla piccola via in cui si trova, ad essere ostruita da spazzatura di ogni tipo, abbandonata irregolarmente da cittadini incuranti del buon senso civico.

"Mi trovo a convivere da un anno con questa spazzatura quasi davanti l'ingresso del mio negozio, e sotto la mia unica finestrella" – continua Pedonesi con il suo sfogo esasperato – "D'estate poi è un dramma, in quanto ci sono giorni in cui gli odori dei residui organici sono veramente insopportabili, e dentro il negozio dobbiamo stare al chiuso spruzzando deodoranti di continuo".

Esposti e reclami? Non si contano.

"Ho telefonato e scritto, mandato mail e pec, sia al Sistema Ambiente che al Comune di Lucca. Niente è cambiato. Dall'azienda dei rifiuti mi continuano a ripetere che gli orari di raccolta sono quelli e che la colpa è di coloro che lasciano i sacchetti fuori, i quali, se li trovano pieni, potrebbero recarsi in altre aree. Dal comune invece, nelle loro scarse risposte, mi riferiscono che starebbero cercando un altro punto dove mettere questi Garby, ma dopo un anno resto molto dubbioso. Mi sono rivolto persino ai vigili urbani, i quali hanno visionato le telecamere di sorveglianza per cercare di individuare e multare i responsabili degli abbandoni, ma ad oggi niente si è risolto".

Ed il fatto dei cattivi odori, soprattutto con la calda stagione, è un problema che si fa sentire in tutti i sensi. "Ho anche chiesto al Sistema Ambiente di venire a pulire e disinfettare i bidoni più spesso. Vengono si, ma ogni 20 giorni, e spruzzano del liquido per non più di 3 secondi a bidone e solo esternamente. Mi pare un lavoro abbondantemente insufficiente. Inoltre, quando vengono a portare via il vetro, alcune schegge cadono per terra e gli operatori non le spazzano, con il risultato che diversi mie clienti hanno forato le loro biciclette". A tutto questo si aggiunge poi come ciliegina sulla torta, il fatto che il piccolo violetto nascosto è inevitabile meta serale e notturna di luogo per bisogni fisiologici, sia da parte di umani, sia dei loro amici a 4 zampe, ma questa è un'altra storia.

"Rialzarsi dopo il lockdown è già difficile di per sé. Trovarsi tutti i giorni spazzatura accanto alla mia unica attività di sostentamento, già piegata dalla crisi, di certo non aiuta ed è veramente disarmante. Continuo ancora a sperare in una soluzione da parte di chi si dovrebbe interessare dei problemi dei cittadini".