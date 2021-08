Cronaca



Tenta di gettarsi nel fiume dal ponte di Monte San Quirico

martedì, 3 agosto 2021, 08:28

Una donna di 48 anni ha tentato ieri pomeriggio il suicidio al ponte di Monte San Quirico: alcuni passanti si sono fermati cercando di convincerla a non compiere il gesto. Sul posto anche alcuni parenti. Secondo la ricostruzione di alcuni testimoni la donna ha messo le quattro frecce prima e poi abbandonato la sua Golf 7 grigia metallizzata bloccando il traffico. Sono intervenuti, oltre all'automedica e alla Misericordia di Lucca, una Volante della polizia e due carabinieri in moto. La donna è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale S. Luca in stato confusionale.

Nella foto: una donna cerca di portare aiuto alla persona che voleva gettarsi dal ponte