Cronaca



Umberto Sereni canta Massimo Ranieri e l'Erba di... chiesa mia in piazza S. Michele

lunedì, 2 agosto 2021, 18:33

di aldo grandi

Il professor Umberto Sereni questa mattina ha segnalato ancora una volta la presenza di erbacce che circondano la più bella chiesa di Lucca: "Il sagrato è invaso, forse la giunta aspetta Jacobs che veloce com'è la aiuterà a ripulirla".

Grande professore il quale non ne passa una. Effettivamente i ciuffi d'erba e anche qualcosa di più sono ricresciuti dall'ultima volta in cui sono stati tagliati. Noi lo scrivemmo e ci venne detto che avremmo dovuto prima chiedere in comune perché il mattino stesso c'era stato il tagio.

Bene, questa volta le foto sono state scattate stamani e pubblichiamo nel pomeriggio. Fate vobis.

Sereni ha anche commentato la barbina figura che, a suo avviso, ha fatto il sindaco Tambellini accusando la Regione per la mancata risposta sulla possibilità di realizzare il Summer Festival: "Giani gli ha risposto bene, la materia non è di competenza della Regione. Forse Tambellini aveva bisogno dell'autorizzazione, che ne so?, dell'Aci o di qualche altro ente. Roba da pazzi. Tutto per scaricare le responsabilità su altri".