Un altro corso BLS-D gratuito e aperto a tutti

martedì, 24 agosto 2021, 23:24

Ludovica è volata in cielo, per sempre. Ma resterà nei cuori di tutti, soprattutto di chi le ha voluto bene. Non ci sono mai parole per descrivere la perdita di una figlia, se non tanto dolore e commozione

lunedì, 23 agosto 2021, 14:37

Sabato mattina è stato consegnato da Alessandro Conti, fotografo professionista che collabora da anni con le Misericordie d'Italia, un DAE (defibrillatore semiautomatico) all'amministrazione comunale, messo in dotazione alla polizia municipale

lunedì, 23 agosto 2021, 00:16

Una ragazza lucchese di 15 anni, Benedetta Torrini, è rimasta ferita durante una sua discesa in sella alla bici sui sentieri di montagna all'Abetone

domenica, 22 agosto 2021, 18:33

La rivista Time del 23 agosto 2021 intitolata "The Path Forward" (la strada davanti a noi) spiega quale sarà il nostro prossimo (gramo) futuro. Lo fa intervistando personaggi in gran parte sconosciuti al pubblico italiano, frequentatori del World Economic Forum di Davos, tutta gente del giro 'giusto' che vive in...

sabato, 21 agosto 2021, 16:38

Si aggirava nei pressi di piazza Santa Maria, claudicante. I poliziotti lo hanno notato e subito lo hanno soccorso. È quello che è accaduto due giorni fa ad un gabbiano con un'ala spezzata

venerdì, 20 agosto 2021, 13:34

Nel pomeriggio di ieri i carabinieri della Sezione Radiomobile di Lucca hanno tratto in arresto un 34enne italiano, Francesco Di Mauro, responsabile di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti