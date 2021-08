Cronaca



Una cena all'Oste di Lucca per ricordare Erika Ercoli

venerdì, 20 agosto 2021, 09:56

A poco più di una settimana dalla scomparsa di Erika Ercoli, morta all'età di 48 anni per una brutta malattia ad un polmone, gli amici di famiglia con in testa il socio del bar Fatamata di Antraccoli di cui anche la donna era proprietaria, hanno voluto organizzare una cena per ricordarla e per provare a restituire al marito Francesco Bechelli un sorriso. La vittima era madre di tre figli e sposata da 19 anni. Il giorno del suo funerale avrebbe compiuto 48 anni, una beffa e una tragedia senza pari.

Proprio per allontanare il marito e i ragazzi dal terribile momento che stanno attraversando, all'Oste di Lucca in via Cenami è stata organizzata questa cena che ha rappresentato un momento di unità in memoria di Erika. Del resto, in un mondo così freddo c'è bisogno di amici che ti riscaldino.

Il nostro affetto e il nostro cordoglio a Francesco e alla famiglia.