86 anni e vedova da pochi giorni, i ladri le entrano in casa e le portano via i ricordi di una vita: per Bianucci questi si possono definire 'rifiuti umani'?

domenica, 1 agosto 2021, 16:50

Furto in un'abitazione a Monte San Quirico: i ladri rubano gioielli e collane ad un'anziana di 86 anni vedova da pochi giorni.

E' quanto accaduto ieri sera poco dopo le 21.15 in una strada interna alla via per Camaiore. L'anziana, vedova da poco più di una settimana, si è vista portare via i ricordi del marito defunto con il quale ha trascorso 59 anni insieme.

A quell'ora la donna si trovava insieme ai figli e alla nipote a casa di amici che vivono nelle vicinanze. Rientrata al proprio domicilio, si è lasciata prendere dalla disperazione perché privata dei regali a lei più cari. Primo e secondo piano in gran disordine, vestiti buttati a terra e tolti dall'armadio e scatole degli anelli disposte sul letto e vuote. Tra esse una collana che il padre le aveva donato all'età di 14 anni.

Secondo una prima, sommaria ricostruzione dei fatti, una vicina di casa avrebbe notato due moto nere e di grossa cilindrata provenire da una via secondaria e sterrata con in sella due uomini, mentre in lontananza abbaiavano i cani.

La famiglia, rientrata al proprio domicilio intorno alle 22.20 e ignara dell'accaduto, non ha esitato a chiamare la polizia che si è recata sul posto per i rilievi.





Forse Daniele Bianucci, consigliere di maggioranza e sempre pronto a schierarsi anche quando non se ne sente affatto il bisogno, ci potrebbe aiutare a capire se questi signori possono essere definiti 'rifiuti umani'. Per noi, ovviamente, non c'è alcun dubbio.