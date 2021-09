Cronaca



126 vaccinazioni con il camper GiovaniSì domenica 19 settembre in piazzale Baroni

lunedì, 20 settembre 2021, 14:00

Quella di domenica 19 settembre in Piazzale Baroni (area Luna Park) a Lucca è stata una tra le tappe con più adesioni in assoluto per il camper GiovaniSì.

In totale, infatti, sono state 126 le vaccinazioni effettuate, tra le persone prenotate e quelle che si sono presentate come accesso diretto.

Una grande partecipazione, nonostante che il maltempo (soprattutto in mattinata) abbia creato notevoli difficoltà al personale presente, che il direttore della zona Piana di Lucca Luigi Rossi ha ringraziato per la consueta disponibilità e professionalità: medici, infermieri e amministrativi ma anche gli operatori della logistica, i servizi tecnici e la protezione civile.

Il camper regionale è quindi tornato ieri (19 settembre) in Piazzale Baroni a Lucca dove aveva già fatto tappa il 14 settembre, per la festa di Santa Croce (in quell’occasione erano stati eseguiti 29 vaccini).

Oggi (20 settembre) e domani (21 settembre) il giro del camper vaccinale della Regione Toscana prosegue e sono previste ben 6 tappe nella zona Valli Etrusche, con questo programma:

lunedì 20 settembre: Pieve Santa Luce (Via Provinciale) ore 9.30-11, Pomaia (Via Falcone) ore 11.30-13, Riparbella (Piazza Marconi) ore 14.30-17;

martedì 21 settembre: Monteverdi (Via San Martino) ore 9.30-11, Sassetta (Largo Roma) ore 11.30-13, Suvereto (Piazza Veneto) ore 14.30-17.30.

L’obiettivo della campagna è quello di agevolare la vaccinazione portandola nei luoghi in cui si trovano i giovani (e non solo) e di ribadire come il vaccino sia l’unica strada possibile per mettere in sicurezza rispetto ai pericoli del Covid19 se stessi, i propri cari e tutta la comunità.